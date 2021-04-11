طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان ويخطط لصفقة تبادلية مع الفريق الباريسي.





وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي يجعل يوفنتوس يفكر في عقد صفقة تبادلية بينهما.





وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس يرى بأن مبابي عقده سينتهي في صيف 2022، ويريد إقناع باريس سان جيرمان بالتعاقد معه مقابل التخلي عن رونالدو ومقابل مادي بسيط.





وأشارت الصحيفة، أن يوفنتوس سيحاول الاعتماد على الصفقات التبادلية في الصيف المقبل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البيانكونيري.



