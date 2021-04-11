درة وزوجها مع الرئيس التونسي قيس سعيد بالسفارة التونسية بالقاهرة.





تقابلت النجمة درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وعدد كبير من نجوم تونس ابرزهم المطربة لطيفة، ونجم النادي الأهلي علي معلول، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة سناء يوسف وذلك خلال حفل بمقر السفارة التونسية بالقاهرة.نشرت الفنانه درة عده صور من مقابلتها مع الرئيس التونسي وذلك عبر حسابها بموقع "فيس بوك " وعلقت عليها : "شرفنا اليوم لقاء رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في مقر السفارة التونسية بالقاهرة".وفي سياق آخر، تواصل درة حاليًا تصوير فيلم "الكاهن" وهو بطولة محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، كما تشارك أيضًا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة، وهو إخراج ماندو العدل، وهو من تأليف إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.