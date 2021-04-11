Advertisements

مسئول بالاتحاد الأوروبي: الصين وروسيا تقوضان استجابة ميانمار الدولية

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
قال كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن روسيا والصين تعرقلان استجابة دولية موحدة للانقلاب العسكري في ميانمار وإن الاتحاد الأوروبي قد يقدم المزيد من الحوافز الاقتصادية إذا عادت الديمقراطية إلى البلاد.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يتحدث نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في منشور على مدونة: "ليس من المفاجئ أن تعيق روسيا والصين محاولات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على سبيل المثال لفرض حظر على الأسلحة". واوضح "المنافسة الجيوسياسية في ميانمار ستجعل من الصعب للغاية إيجاد أرضية مشتركة.. لكن من واجبنا المحاولة."

قتلت قوات الأمن أكثر من 700 متظاهر غير مسلح، من بينهم 46 طفلًا، منذ استيلاء الجيش على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في انقلاب 1 فبراير، وفقًا لإحصاء ناشط في جمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP). وشمل ذلك 82 شخصا قتلوا في بلدة باجو، بالقرب من يانغون، يوم الجمعة، وهو ما وصفته الرابطة بأنه "ميدان قتل".

قال بوريل: " يتابع العالم الوضع في رعب، حيث يستخدم الجيش العنف ضد شعبه". يتمتع كل من الصين وروسيا بعلاقات مع القوات المسلحة في ميانمار، باعتبارهما أول وثاني أكبر موردي الأسلحة إلى البلاد، على التوالي. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح سو كي وآخرين اعتقلهم الجيش، لكنه لم يصل إلى حد إدانة الانقلاب.

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات المملوكة لجيش ميانمار. ووافق التكتل في مارس على مجموعة أولى من العقوبات ضد 11 فردا مرتبطين بالانقلاب، بمن فيهم القائد العام للجيش.

في حين أن النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في البلاد صغير نسبيًا، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي قد يعرض زيادة علاقاته الاقتصادية مع ميانمار إذا تمت استعادة الديمقراطية. وقال إن ذلك يمكن أن يشمل المزيد من التجارة والاستثمارات في التنمية المستدامة.

بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في ميانمار 700 مليون دولار في عام 2019، مقارنة بـ 19 مليار دولار من الصين. ويقول الجيش إنه قام بالانقلاب بسبب تزوير انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب سو كي. ورفضت مفوضية الانتخابات هذا التأكيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار روسيا الصين الاتحاد الاوروربي

أخبار تهمك

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

منذ أقل من ساعتين

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ 40 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ ساعة و 23 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 16 ساعة

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

منذ 34 دقيقة

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لجنة نوبل النرويجية ترفض سحب الجائزة من رئيسة حكومة ميانمار

عقوبات أوروبية ضد 7 من مسؤولي ميانمار

عقوبات أوروبية ضد 7 من مسؤولي ميانمار

الأمم المتحدة تطالب بفرض عقوبات على شركات الجيش في ميانمار

الدول الغربية تكثف ضغوطها على المجلس العسكري في ميانمار مع استمرار الاحتجاجات

قوات ميانمار تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الاحتجاجات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

02:20 م

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»