نلبس تقيل ولا خفيف.. 7 معلومات عن طقس أول يوم رمضان



هناك أزمات تواجه المصريين بشأن حالة الطقس خلال الأيام الأولى بشهر رمضان المبارك، في ظل عدم استقرار المناخ والتقلبات المسيطرة عليه.



ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.





يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن طقس أول أيام شهر رمضان المبارك:



- من المتوقع أن نشهد استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء في الأيام الأولى لشهر رمضان.





- تشهد البلاد أول أيام رمضان الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين وفقا للحسابات الفلكية استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث اعتدال فى حركة الرياح، والحرارة ستكون حول المعدل الطبيعى.





- يشهد أول أيام الصيام أجواء ربيعية معتدلة، والأجواء ستكون خالية من الارتفاعات في درجات الحرارة في بداية الشهر الفضيل.



- الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعى وتتراوح ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية، وسيكون الطقس معتدلا خلال فترات النهار وباردا ليلا.



- ستشهد البلاد بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أبريل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 6 درجات مئوية ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة جنوبًا نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا.





- بدايات شهر رمضان ستكون الأجواء معتدلة ودرجة الحرارة بين 23 و24 درجة، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما على الجنوب تسجل 26 و27، حيث تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل لـ10 درجات.



- الثلاثاء 13 أبريل أول أيام رمضان يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، بينما يشهد الأربعاء 14 أبريل ثاني أيام رمضان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

