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بمشاركة ٢ من مصر .. الليلة إعلان الفائز بلقب المسابقة العالمية "مداح الرسول"

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد ٢١ حلقة تم بثها على مدار أكثر من شهرين منذ فبراير الماضي، تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، الحلقة الأخيرة من المسابقة العالمية "مداح الرسول" التي شهدت استقبال آلاف المشاركات من مختلف دول العالم للتنافس على اللقب.

يتنافس في الحلقة النهائية الليلة ٦ متسابقين من ه دول، ٢ منهم من مصر هم محمد أكمل هارون، وأحمد يوسف خضر، ومن السعودية المتسابق عبد العزيز حسين، ومن سوريا المتسابق بشير المدني، ومن إندونيسيا المتسابق مخلص لاتاسي، ومن لبنان المتسابق عمر عبد الناصر كبارة.

المسابقة تقديم مي عصام ومحمد محفوظ، ولجنة تحكيم مكونة من خبير المقامات، الدكتور طه عبد الوهاب، المنشد محمد ياسين المرعشلي، المعلق الصوتي والإعلامي عبد الرحمن الجبرتي، الداعية أحمد الطلحي.، وتبلغ قيمة جوائزها ١٠٠ ألف ريالا سعوديا، موزعة على ٣ مراكز، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على ٥٠ ألف ريال، والمركز الثاني ٣٠ ألف ريال، في حين يحصل المركز الثالث على ٢٠ ألف ريال.
الحلقة الأخيرة تعرض الليلة في تمام الساعة التاسعة، ويعاد عرضها غدا الساعة الثالثة والنصف عصرا.

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