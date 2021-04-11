غلق وإحالة المسئولين للنيابة.. 3 عقوبات لمخالفي مواعيد فتح وغلق المحال خلال رمضان

كشفت وزارة التنمية المحلية عن إجراءات رادعة ضد المخالفين لقراراتها خلال شهر رمضان الكريم، حيث أعلنت عن تطبيق غرامات مالية وإغلاق للمنشات الغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية إن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية عقوبات المخالفين:



عقوبات المخالفين:



كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع،



،وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق وتسحب التراخيص المحال التجارية



وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.



مواعيد غلق وفتح المحال خلال شهر رمضان



وقرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل الجارى، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، بدلًا مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص علي بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وجاءت كالآتي:





1- فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.



2- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



3- فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



4- تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات