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محافظ قنا يعلن عدد مصابي كورونا داخل الإقليم (فيديو)

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على زيارتها للمحافظة، وللأطقم الطبية بالمحافظة على تعاملهم مع فيروس كورونا باحترافية عالية.

وأوضح "الداودي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عدد المواطنين بالمحافظة يبلغ 3.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يوجد أقل من 300 مُصاب بفيروس كورونا داخل مستشفيات قنا بينهم 42 مصاب داخل العناية المركزة، و15 مُصاب على أجهزة التنفس، إلى جانب 900 شخص بالعزل المنزلي، بما يؤكد تعامل الأطقم الطبية ووزارة الصحة باحترافية مع الجائحة داخل المحافظة.

وتابع محافظ قنا، أن الوضع اللوجستي داخل المحافظة آمن جدا والأكسجين متوفر، وهناك تواصل بشكل يومي مع وزارة الصحة للتأكد من توافر الأكسجين، معقبا" محسناش بأي عجز طبي منذ العام الماضي وحتى الآن، ونمتلك من 150 سريرا إلى 200 سرير بدون مرضى"، مناشدًا المواطنين بالعزل المنزلي ومنع العزومات والتجمع الأسري داخل المنازل بأعداد كبيرة خلال شهر رمضان، حتى لا يؤدي ذلك لزيادة أعداد الإصابات بالفيروس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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