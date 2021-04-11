محافظ قنا يعلن عدد مصابي كورونا داخل الإقليم (فيديو)

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على زيارتها للمحافظة، وللأطقم الطبية بالمحافظة على تعاملهم مع فيروس كورونا باحترافية عالية.





وأوضح "الداودي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عدد المواطنين بالمحافظة يبلغ 3.5 مليون مواطن، لافتًا إلى أنه يوجد أقل من 300 مُصاب بفيروس كورونا داخل مستشفيات قنا بينهم 42 مصاب داخل العناية المركزة، و15 مُصاب على أجهزة التنفس، إلى جانب 900 شخص بالعزل المنزلي، بما يؤكد تعامل الأطقم الطبية ووزارة الصحة باحترافية مع الجائحة داخل المحافظة.



