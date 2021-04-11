خالد سرحان يُجسد دور فتوة في "اللي مالوش كبير"









كشف النجم خالد سرحان، عن بعض التفاصيل المستجدة عن دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير» للنجمه ياسمين عبد العزيز ، قبل عرضة بأيام على أحد القنوات الفضائية بالتزامن مع الشهر الكريم .



أكد سرحان ، بأنه يقدم خلال الأحداث شخصية فتوة لأحد الحارات الشعبية، التى تتضمن معظم كاست العمل مشيرًا، بأن أغلبية مشاهده بالكامل تجمعة مع النجمة دينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد الصاوى وبدرية طلبة وآخرين.



وأوضح سرحان، بأن يوجد بينه وبين سيف الخديوى مشاهد تنتمى إلى العنف والإثاره والشراسه بكافة أشكالها ، والذى يجسد هذه الشخصية الفنان أحمد العوضى مما تقلب موازين ومعايير هذا السياق التشويقى الشرس مضيفاً ، بأنه يعد غريمه التقليدى خلال الأحداث .



وفى سياق متصل كشف سرحان، بأنه لم يقابل غزل طوال هذه الملحمة، والذى تجسد هذه الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز ، إلا من خلال مشهد واحد فقط وذلك فيما بعد الحلقة العشرون، والذى يحيطه المطاردات والصراعات بكافة أشكالها مع سيف الخديوى ، فيما ينتج عنه أحداث غير متوقعة ومعها تتوالى الأحداث.



وأوضح سرحان ، عن سر امتنانه وسعادته بهذا المشهد بأنه أول مرة يقابل النجمة ياسمين عبد العزيز فى مشوارة الفنى أمام الكاميرا ، مضيفاً بأنه سبق وأن جمعهم عدة إعمال قبل ذلك ، ولكنهم لن يتقابلو في مشهد من قبل، مشيرًا، بأن قد سبق وشاركها فى فيلمين إلا وهم فيلم حريم كريم و فيلم عصابة الدكتور عمر للنجم مصطفى قمر ، معبرًا، بأن لم يحالفه الحظ بأن تجمعهم عدسات الكاميرا سويًّا.



وأعرب سرحان ، بأنه ينتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر، وذلك لأنه فكره مصرية أصيله ومكتوبه بشكل جيد وبه مجهود عظيم من الجميع، ويتمنى أن ينال استحساناً لدى الجمهور.



وأستكمل سرحان، بأنه عندما يقبل على عمل عن الحارة الشعبية سواء فى الحقبة القديمة أو الحديثة ، بأن يعمل على تقديمه بصورة مختلفة عن ما قدمت من قبل مشيرًا ، فهناك أساليب وحيل درامية كثيرة تقدم بها أى مشكلة فى المجتمع بشكل راقٍ ، فالرسالة فى الفن ، مثل الدواء لابد أن تغلف بسكر ، وهذا ما تلاحظوا أثناء عرض هذه الحنكة الدرامية التشويقية قريبًا.



ويذكر أن تدور أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير » حول «غزل» والذى تجسد هذة الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز ، بأن تتزوج من رجلاً مسنًا والذى يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوتة عليها ، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق وغيرها.



وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » ، يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم ، النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد سرحان الصاوى ، خالد الصاوى ، دنيا عبد العزيز ، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض ، فتوح أحمد ، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.



وفى سياق أخر يشارك النجم خالد سرحان فى مسلسل «المداح»، المقرر بداية عرضه بدءاً من الغد على أحد القنوات الفضائية، ويشاركة نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوى، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر ، عمرو رمزى وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.



وفى سياق مختلف ينتظر النجم خالد سرحان، مسلسلة الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، حيث يشارك سرحان ، فى غناء تتر الإغنية بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية إسم العمل، وهى من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل ومن المقرر عرضه على محطة إذاعة الشباب والرياضة بالتزامن مع الشهر الكريم.