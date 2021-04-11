وزيرة التخطيط : مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو رغم جائحة كورونا

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وزيرة التخطيط : مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو رغم جائحة كورونا
الأحد 11/أبريل/2021 - 02:43 م
محمد المسلمي
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قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إن الحكومة المصرية واحدة من الدول القليلة على مستوي العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل جائحة كورونا .
وقالت وزيرة التخطيط ، إن الحكومة حققت معدلات نمو تصل إلى 2% ، بينما حققت الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وعدد من الدول ، كانت معدلاتها بالسلب ،لافتة إلى أن العالم فقد 114 مليون وظيفة بسبب كورونا ، مؤكدة أن الحكومة المصرية نجحت فى خفض معدلات البطالة .
وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن الأرقام التى تعلنها تعكس الاقتصاد الحقيقي للدولة علي الأرض وليس على الورق
، حيث أدت الإجراءات الحكومية إلى خلق فرص عمل ،كما أن معدلات التضخم لم تتجاوز ال5% ، مما يعني ان هناك حالة من الاستقرارفي الأسعار وفي معدل النمو ،لافتة إلى أن الدولة كانت حريصة على اسنتمار الهيئات الاقتصاديةو وتقديم الدعم لها حفاظا على العماةل الموجودة بها حيث تعتبرها الدولة الحفاظ عليها أمن قومي
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامي للموزانة العامة للدولة 2019 -2021
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