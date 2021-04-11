وزيرة التخطيط : مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو رغم جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، إن الحكومة المصرية واحدة من الدول القليلة على مستوي العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل جائحة كورونا .





وقالت وزيرة التخطيط ، إن الحكومة حققت معدلات نمو تصل إلى 2% ، بينما حققت الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وعدد من الدول ، كانت معدلاتها بالسلب ،لافتة إلى أن العالم فقد 114 مليون وظيفة بسبب كورونا ، مؤكدة أن الحكومة المصرية نجحت فى خفض معدلات البطالة .





وأوضحت وزيرة التخطيط ، أن الأرقام التى تعلنها تعكس الاقتصاد الحقيقي للدولة علي الأرض وليس على الورق

، حيث أدت الإجراءات الحكومية إلى خلق فرص عمل ،كما أن معدلات التضخم لم تتجاوز ال5% ، مما يعني ان هناك حالة من الاستقرارفي الأسعار وفي معدل النمو ،لافتة إلى أن الدولة كانت حريصة على اسنتمار الهيئات الاقتصاديةو وتقديم الدعم لها حفاظا على العماةل الموجودة بها حيث تعتبرها الدولة الحفاظ عليها أمن قومي







