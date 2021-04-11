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أمر عاجل من رئيس الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:47 م
الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي
وكالات
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أفادت وكالة وام الإماراتية، اليوم الأحد، بأن الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان، أمر بالإفراج عن 439 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان.

 

وجاءت هذه المكرمة السامية من رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

 

ويحرص رئيس دولة الإمارات، في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

 

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