وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر

أعلن الدكتور محمودر الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد انطلاق مشروع كرتونة الخير، بمناسبة شهر رمضان، بمركز شباب القناطر الخيرية.



وأضاف "الصبروط"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتدشين الرسمي للمبادرة، بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير والتي تستهدف توزيع عدد 5000 كرتونة على مستوى المحافظة لتوزيعها خلال شهر رمضان.



أوضح الصبروط، أن المبادرة يشارك في الإعداد والتجهيز لها متطوعين من مراكز الشباب ومن المؤسسة، وأعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.