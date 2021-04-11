Advertisements

وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن الدكتور محمودر الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد انطلاق مشروع كرتونة الخير، بمناسبة شهر رمضان، بمركز شباب القناطر الخيرية.

وأضاف "الصبروط"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتدشين الرسمي للمبادرة، بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير والتي تستهدف توزيع عدد 5000 كرتونة على مستوى المحافظة لتوزيعها خلال شهر رمضان.

أوضح الصبروط، أن المبادرة يشارك في الإعداد والتجهيز لها متطوعين من مراكز الشباب ومن المؤسسة، وأعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.
وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر
وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر
وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر
وكيل "شباب القليوبية" يعلن انطلاق مشروع كرتونة الخير بمركز شباب القناطر

أخبار تهمك

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

مدرب الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن "كارتيرون"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تزامنًا مع زيارة وزيرة الصحة.. خطأ فادح بلافتة "حميات فرشوط" في قنا

منذ ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

02:20 م

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»