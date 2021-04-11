خطة من اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري

يتجه مسئولو لجنة التطبيع في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد لوضع خطة يتم من خلالها ضغط مباريات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.





وأفاد مصدر في اتحاد الكرة بأنه هناك رغبة في إقامة 6 أو 8 مباريات بالدوري يوميا بدلا من 4 لقاءات فقط.





وأوضح المصدر أن اتحاد كرة القدم ينوي تنفيذ ذلك استغلالا لاتفاقه مع الشركة المنفذة لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية بهدف استخدام التقنية الفترة المقبلة مجانا.





ولفت المصدر أن هذا يعني وجود شركتين لتطبيق التقنية في الدوري مما يسهل يسهل عملية ضغط المباريات.



