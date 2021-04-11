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"فناء السودان" و"فيضان لمصر".. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة بسبب عيوبه الفنية؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، بدأ الحديث عن العيوب الفنية لسد النهضة في ظل محاولات إثيوبيا لاستكمال عمليات الملء دون اتفاق بينها وبين مصر والسودان.

ونقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة من الخبراء في مصر والسودان من احتمالات انهيار "سد النهضة" الإثيوبي بنسبة 50%، مطالبين الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات السد.

طوفان من المياه يهدد السودان ومصر
ووسط توقعات انهيار سد النهضة، قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر لن تشهد أي أزمة مياه كما أنه لن يتم التنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وتابع: "انهيار سد إثيوبيا أمر كارثي، ولذلك مصر تصر على الحصول على البيانات الخاصة بالسد حتى نطمئن، وفي حال انهياره سوف يندفع 74 مليار متر مكعب بسرعة هائلة للسودان تصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار، وسيكون هناك طوفان من المياه يهدد السودان ومصر".

وأكد غانم أن مصر تحتاج تنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليار جنيه لتحويل المياه إلى توشكى لاستيعاب المياه القادمة في حال انهيار سد إثيوبيا.

فناء دولة السودان 
فيما قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن انهيار سد النهضة لن يسبب أضرارا فقط، بل سيسبب فناء للسودان، فالأضرار الكبرى والصغرى لسد النهضة موجودة، كما أن نسبة احتمالية انهيار سد النهضة تتجاوز الـ 50%، نظرا لأن الطبيعة الإثيوبية بها أكبر فالق على مستوى العالم، وتحتوي على مناطق جبلية، وانحدارات، ونظام مطري أشبه بالفيضانات والسيول، وصخور متشققة ومتحللة، وانجرافات ضخمة جدا.

انهيار السدود السودانية
وفي وقت سابق، قال وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن انهيار سد النهضة في إثيوبيا يعني دمارا كاملا للسودان.

وتابع: "السودان قلقان جدا على أمان السدود بتاعته وعلى تأثير سد النهضة، تأثير سد النهضة هناك أمران يقلقان السودان الحالة الأولى هي الانهيار، ده يعتبر دمار كامل للسودان، يهم السودان أمان السدود لأن هذا بالنسبة له سيترتب عليه تأثير جسيم جدا سواء هناك انهيار أو مفيش انهيار".

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