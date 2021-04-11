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قرار عاجل من الملك سلمان بشأن إقامة صلاة التراويح في الحرمين

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:55 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدّتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

 

وحرصت قيادة المملكة العربية السعودية، على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير كل السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.

 

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: جهّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بتعاون مع كل الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يتابعان وبشكل متواصل كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي، وفقًا لصحيفة سبق.

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صلاة التراويح شهر رمضان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الصلاة في الحرمين

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