للجلسة الثانية علي التوالي ..البورصة تربح 6.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب، علي الأسهم القيادية ولكن علي الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة أكبر مما جعلته يرتفع فوق الـ 3% .









وبختام الجلسة ، ربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة.





وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم نحو749 مليون جنيه ، وأحجام التداول 453.9 مليون ورقة مسجلة علي 34.6 ألف عملية بيع وشراء.





وسجل الأجانب مبيعات بالبورصة المصرية وصلت الي 942.4 مليون جنيه ، بينما سجل المصريين والعرب مشتريات بحوالي 938.3 مليون جنيه و4.1 مليون جنيه علي التوالي.



