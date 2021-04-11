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أمير صلاح الدين: تفاجأت باستبعادي من "موسى" وأجسد دور طبيب في "كوفيد 25

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أمير صلاح الدين عن عن تفاصيل مشاركته مسلسل "كوفيد 25"، مُشيرًا إلى أنه يُجسد دور طبيب يُدعى"محسن"، وهي شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل، مُشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التي يتعاون فيها مع الفنان يوسف الشريف.

وقال أمير صلاح الدين خلال لقائه ببرنامج "It’s Showtime" أنه سيظهر كضيف شرف في أربع حلقات بمسلسل "هجمة مرتدة"، مُضيفًا :"مسلسل عظيم لأنه من ملفات المخابرات الحقيقية، ويحكي عن فترة 2006 و2007، عندما كان الإرهاب ظاهرًا وبارزًا جدًا في منطقة العراق وسوريا".

وأوضح أمير صلاح الدين أنه فوجئ بإستبعاده من مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، بعد تعاقده على العمل، مُضيفًا :" كنت شغال، بس مابقتش شغال فيه، مضيت العقد وفجأة لقيت نفسي مش موجود في المسلسل".

وأشار أمير صلاح الدين إلى أنه يجهز لعمل غنائي جديد في رمضان مع فريق "بلاك تيما"، مُضيفًا :" نحضر لمفاجأة كبيرة في رمضان مع مصطفى حسني".

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