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عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد بالتواء في الرباط الصليبي

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض لوكاس فاسكويز لاعب وسط الفريق للإصابة بالرباط الصليبي بعد معركة الكلاسيكو يوم أمس السبت.

وكان لوكاس فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية في معركة الكلاسيكو يوم امس أمام برشلونة غادر على آثرها ملعب اللقاء لعدم قدرته على استكمال اللعب.


وأعلن نادي ريال مدريد عن التشخيص الطبي للاعب لوكاس فاسكويز بعد خضوعه للفحوصات صباح اليوم في المدينة الرياضية.


وكتب النادي في بيانه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت فريق على لاعبنا لوكاس فاسكيز اليوم ، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى".

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