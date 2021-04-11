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ليكيب تمدح بنزيما بعد حسم الكلاسيكو

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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أغدقت صحيفة ليكيب في عددها الصادر اليوم الأحد، الثناء على الهدف الذي سجله كريم بنزيما في مباراة فريقه ريال مدريد أمام برشلونة أمس السبت، حيث اعتبرت أن المهاجم الفرنسي "في قمة فنه".



وأشارت صحيفة الرياضة الفرنسية إلى أن الهدف الذي افتتح به بنزيما التسجيل لفريقه في الانتصار 2-1 على الغريم الأزلي، كان "مدهشاً للغاية" وسجله بـ"ضربة كعب مثالية"، معتبرة إياه "واحداً من أجمل الأهداف في مسيرته".



كما ذكرت الصحيفة بأن المهاجم الفرنسي أحرز حتى الآن 25 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات.



وأبرزت ليكيب أن هذا الهدف الذي سجله بنزيما بكعب قدمه تبع "حركة في منتهى الذكاء" من جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، مشيرة أيضاً إلى دور لوكاس فاسكيز في هذه اللعبة.



ولم تنس الصحيفة مدرب الفريق، الفرنسي أيضاً زيدن الدين زيدان، حيث أشارت إلى أن هذا الفوز يعزز موقفه بعدما كان على شفا الإقالة "ثلاث مرات"، قبل أن يصبح الآن في صدارة الليغا مؤقتاً وفي وضع جيد جداً لبلوغ نصف نهائي التشامبيونز ليغ، بعد الفوز على ليفربول في ذهاب ربع النهائي 3-1.



وبرغم كل هذا، ذكرت ليكيب أن زيدان يرفض الانخراط في نشوة الفرحة بالانتصارات لأنه أقر بأن الفريق "وصل للحد الأقصى بدنياً"، في ظل جدول مباريات مكتظ مع وجود معركة "الكلاسيكو" بين ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام "الريدز".



وفي المقابل، تطرقت الصحيفة إلى المهاجمين الفرنسيين بالفريق الكاتالوني، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان، اللذين كانا "عاجزين" و"غير قادرين على خلق أي فرص" أمام الملكي.

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