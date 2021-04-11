اليوم.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان





دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.





جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا أفاد فيه أنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا بتاريخ 3/8/1442 هـ حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن الجو كان مغبراً معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعاً لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الإثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامي بتاريخ 7/1/1433 هـ القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين والذي يليه.





ودعت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.



