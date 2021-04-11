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وزير الدفاع الأمريكي: إدارة بايدن ملتزمة بحماية أمن إسرائيل

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:12 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
وكالات
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بحماية أمن إسرائيل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، على متن طائرة تعد الأكثر تطورا في أمريكا، وتسمى "يوم القيامة"، في أول زيارة لمسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن.

 

وبحسب وسائل إعلام عبيرية، يبحث أوستن عددًا من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته التي تستمر يومين.

 

ويذكر أن الطائرة "تم تطويرها للتحكم وإدارة أي حرب تصل إلى حد استخدام السلاح النووي، ويمكنها التحليق عدة أيام بالسماء دون توقف، ويمكن لطاقمها التواصل مع أي بقعة في الأرض، ومحصنة ضد أي هجوم نووي أو النيازك والشهب، وتقلع في أي لحظة وبأي أجواء كانت، ومزودة بوسائل حماية مختلفة، ويبلغ ثمنها نحو 250 مليون دولار".

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