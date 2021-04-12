حادث جديد في أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم (انفوجراف)

تعرضت أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم، لحادث جديد.





وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:





إيران أعلنت عن مشكلة كهربائية في ثاني حادث منذ يوليو الماضي





الحادث أسفر عن تأثر الكهرباء بمنشأة نطنز الواقعة في الصحراء بإقليم أصفهان





بعد 24 ساعة من تشغيل أجهزة الطرد المركزي في نطنز





وتعد منشأة نطنز هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم



