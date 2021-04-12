Advertisements

حادث جديد في أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم (انفوجراف)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:30 ص
Advertisements
تعرضت أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم، لحادث جديد.  

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

إيران أعلنت عن مشكلة كهربائية في ثاني حادث منذ يوليو الماضي

الحادث أسفر عن تأثر الكهرباء بمنشأة نطنز الواقعة في الصحراء بإقليم أصفهان

بعد 24 ساعة من تشغيل أجهزة الطرد المركزي في نطنز

وتعد منشأة نطنز هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم

وكان حريق شب بالمنشأة النووية يوليو الماضي قالت طهران إنه محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني.
حادث جديد في أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم (انفوجراف)
حادث جديد في أهم منشأة إيرانية لتخصيب اليوارنيوم (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشأة نطنز ايران

أخبار تهمك

"سنتخذ إجراءات كفيلة".. مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ليفربول يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مجاهد يحسم مصير مباراة القمة بالدوري

منذ ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| إنفجار خط الغاز بمساكن أبو الوفا في أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على قاعدة برنيس العسكرية (انفوجراف)

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

12:28 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

12:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»