"الأرصاد" تكشف عن طقس الغد.. وتحذر من تلك الظاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة.





وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الإثنين، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد فيما يكون معتدل على جنوب سيناء.





وأكدت الهيئة أن جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة، بينما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء فيما يكون طقس بارد على جنوب البلاد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ٣ متر والرياح السطحية شمالية غربية.



