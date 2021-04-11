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تقارير إسرائيلية تكشف سبب حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:34 م
مفاعل نووي - صورة أرشيفية
مفاعل نووي - صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأحد، بأن تقارير إسرائيلية رجحت أن هجومًا إلكترونيًا أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة نطنز النووية الإيرانية.

 

وكشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الحادث في شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز لم يسفر عن تلوث نووي ولم يوقع إصابات.

 

وقد أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، عن حادث يؤثر على توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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