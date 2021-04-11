"أزمة صحفيو سقارة تشتعل".. شكاوى لـ 5 جهات ضد "العناني" و"العارف"





تقدم مجموعة من الصحفيين، اليوم، بخمس شكاوى إلى الجهات، مجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين، ضد انتهاكات وزير السياحة والآثار خالد العناني، ومستشارته للإعلام نيفين العارف، لحقوق الإنسان وكرامة المهنة وصحفييها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أزمة العناني والصحفيين في سقارة".



وتعود أحداث تلك الأزمة إلى 14 نوفمبر الماضي خلال فعاليات مؤتمر صحفي عالمي لتغطية كشف أثري في منطقة سقارة.



وتضمنت الشكاوى الخمس لـ"صحفيو سقارة" في الأزمة، مطالبة الجهات المعنية القيام بدورها في الحفاظ على القيم المجتمعية وعلى رأسها كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة، باعتبارهما حقا أصيلا من حقوق الإنسان لا يتجزأ، ولا يمكن فيهما قبول أنصاف الحلول أو التعامل بمنطق التسويف أو التهوين أو غض البصر، بعدما هدد الوزير ومستشارته للإعلام بأفعالهما وأقوالهما، السلم والأمن الاجتماعي والمهني، بالمخالفة للدستور والقانون والأعراف والتقاليد التي نشأ الشعب المصري عليها.



وأوضح مقدمو الشكاوى الذين يمثلون صحف "الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي"، في بيان صادر عنهم حمل رقم 15، أنه طال انتظار إعادة الأمور لنصابها الصحيح طيلة نحو 5 أشهر متصلة، من تحركات بخطى ثابتة حذرة حتى لا يستغل المتربصين ببلدنا الحبيب للواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها «العناني» و«العارف»، وأنهم فضلوا طوال تلك الفترة عدم نشر مقالات صحفية داخل مصر أو خارجها، تعبر عما اصابهم من إحباط نتيجة ضعف تحرك الجهات المعنية الواجب إزاء تلك الواقعة التي حملت في طياتها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفي القلب منها مهنة الصحافة، ورصدتها تحريات المخابرات العامة والأمن الوطني.



وأضافوا أن الأفعال التي ارتكبها الوزير في حقهم في تلك الواقعة يجب أن تخضع للمسائلة لما تمثله من خطورة على قيم المجتمع العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة خاصة أن فاعلها مسئول رفيع المستوى يمثل مصر في المحافل الدولية، مشددين على أنهم لن يتهاونوا في الوصول إلى الحفاظ على تلك القيم التي أهدرت على يد فاعلها، وسيبذلون قصارى جهدهم في رد الاعتبار لكرامة نقابة الصحفيين والمهنة وصحفييها في مختلف الأصعدة.