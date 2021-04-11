Advertisements

السيسي: التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع التحديات

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى أخيه الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة.

وقال الرئيس السيسي: "لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التوافق الاستراتيجي بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين".

وكان قال الرئيس، إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردني الشقيق - في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهى المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربي والإسلامي، والتي تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضي قدمًا بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سويًا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة".
 
وأشار الرئيس إلى الدور المحوري للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مضيفا: "وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التي تمسها، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بيننا على المستويين الرسمي والشعبي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيسي الاردن

أخبار تهمك

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من تريزيجيه بعد الإصابة بالرباط الصليبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

منذ ساعة و 20 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 20 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 9 ساعات

طرفها رونالدو.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس ويوفنتوس

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

03:11 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»