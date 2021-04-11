"جمال كازوزة"مسلسل إذاعي لـ أحمد أمين عبر محطة 9090







يُشارك الفنان أحمد أمين في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل إذاعي يحمل اسم" جمال كازوزة" ، والمسلسل من المقرر عرضه عبر محطة 9090، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من المواقف الكوميدية.





مسلسل «جمال كازوزة» هي فكره الفنان أحمد أمين، ومن تأليف السيناريست هيثم رزق، ومن بطوله الفنان الكبير سامي مغاوري، والفنانة القديرة هالة فاخر، ومن إخراج خالد حلمي.





مسلسل "جمال كازوزة" يُعرض يوميًا عبر محطة إذاعة 9090 من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة الرابعة والنصف، و يعاد في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي.



تدور أحداث قصه المسلسل " جمال كازوزة» حول وقوع رهان بين المؤلف جمال درويش الذي يجسده أحمد أمين وصديقه الممثل البلامونتي، حول قدرة أحمد أمين الذي يلعب شخصية جمال، في اكتشاف مواهب جديدة والتعاون معهم لتقديم مسرحية من تأليفه وإخراجه في مركز الشباب المجاور لمنزل والدته، وإلا يترك المجال ويقوم بفتح "كشك كازوزة" .