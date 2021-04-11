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اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أبرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة برئاسة المهندس محمد سعيد نشأت، اتفاقية تعاون مع نادي روتاري الإسكندرية برئاسة الدكتور إبراهيم زيتون، ومؤسسة أعمال للتنمية المجتمعية برئاسة المهندس محمد فوزى فتح الله رئيس لجنة خدمة المجتمع، وبحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق، وذلك لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى أبيس بمركز كفرالدوار.

وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتبنى مجلس الوزراء خطة قومية لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب للقرى الأكثر إحتياجا.

ويستهدف المشروع قرى محافظة البحيرة "أبيس 1،2،3،4" ورغبة الطرفان فى دعم مشروع لتوفير المياه الأمنة للفئات المستهدفة وخاصة الأطفال وأسرهم وكذلك رفع الوعى البيئى والصحى لهؤلاء الطفال مع التركيز على المشاركة الإيجابية لإكتساب والحفاظ على سلوكيات صحيحة للوقاية من الأمراض المرتبطة بسوء إستخدام المياه.

حيث يوجد بقري أبيس خط مياه اسبستوس 7 بوصة تم تركيبه فى عام 1957 بطول 3800 متر طولى، بمناطق الخدمة قرى 1،2،3،4 والبالغ عدد سكانها 14117، ونصيب الفرد 100 لتر لكل يوم تبقا للطاقة المتاحة بمحطة أبيس ولكن لم يصل للفرد نصيبه كاملًا نظرًا للمشاكل الموجودة بالخط، وكانت عدد الكسور والصيانة زادت علي خط الثورة مما أدى إلى زيادة شكوى المواطنين، وقامت شركة المياه بدراسة ميدانية وهيدروليكية نتج عنها ضرورة إحلال وتجديد خط الثورة.
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)
اتفاقية تعاون لتدعيم وتوصيل المياه النظيفة لقرى "أبيس" بالبحيرة (صور)

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