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زمالك 99 يتوج بلقب بطولة دوري الجمهورية على حساب الأهلي

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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توج فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999 رسميا بلقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2020-2021.

وحصد الفريق لقب البطولة رغم الهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة.

وأحرز إمام عاشور هدف الزمالك في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بفارق هدفين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويقود الفريق محمد مصطفي “ممس” مديرا فنيا، ويعاونه كل من أحمد محسن ومحمد مصطفي ، وأيمن الطويل مدربا للحراس ، وحمدي يوسف إداريا، ووليد عبد الرحمن طبيب الفريق ، ومحمد حسين أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد عصمت مدربا للأحمال .

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