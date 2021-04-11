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ما بين البقاء والرحيل.. "الفجر الرياضي" يرصد قرارات موسيماني داخل الأهلي بعد التأهل الإفريقي

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بهدف دون رد أحرزه محمد شريف، بالمباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده إلى 11 نقطة في وصافة الترتيب خلف سيمبا التنزاني، صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة.

وكان المارد الأحمر تأهل برفقة سيمبا التنزاني، بصفة رسمية إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية، بعد تصدر المجموعة الأولى.

واتخذ موسيماني بعض القرارات الهامة داخل القلعة الحمراء عقب تحقيق الفوز على بطل تنزانيا والتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" 3 قرارات اتخذها موسيماني بالتقرير الآتي:-

1- "تأجيل ملف الراحلين"

فضل موسيماني، تأجيل مناقشة ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر نهاية الموسم الكروي الجاري في ظل ضغط المباريات.

ويرغب موسيماني، في التركيز مع الفريق بالوقت الحالي، بالمباريات المقبلة، والتي تشهد مواجهات مرتقبة أبرزها النصر في كأس مصر ومواجهة الزمالك، بقمة الدوري المصري.

2- "رفض الرحيل"

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني، لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه فكرة الرحيل عن صفوف فريقه، بالتوقيت الحالي واستمراره حتى نهاية عقده.

وكان موسيماني، تلقى مفاوضات من جانب الاتحاد الجنوب إفريقي، لتولي مسئولية القيادة الفنية لبلاده بالفترة المقبلة، بعد الخروج من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

3- "رفض الترشيحات"

كما رفض المدير الفني، فكرة تلقي الترشحيات في الوقت الحالي، بشأن اللاعبين المحتمل التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأوضح المدير الفني، لإدارة ناديه ضرورة التركيز في الوقت الحالي، من أجل العمل على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، وعدم الانشغال بأي شئ آخر، وتأجيل كل الملفات حتى نهاية الموسم.

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