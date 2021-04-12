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8 نصائح لـ سحور صحي في أول ليالي رمضان.. تعرف عليها

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ساعات قليلة، ويبدأ المصريون في تجهيز أول سحور لشهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ينتظره المسلمون حول العالم لما فيه من فضائل يرغبون في استغلالها بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 أبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.

يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لتجهيز سحور صحي:

- يجب أن تتكون مائدة السحور من البروتين، مثل البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، كما أنه يعطي شعورا بالامتلاء.

- يمكنك تناول الزبادي أو مخفوق حليب الفانيليا والعسل حتى تشعر بالشبع والترطيب طوال اليوم.

- يجب الابتعاد عن الأطعمة المقلية في السحور مثل البطاطس المحمرة والطعمية، وأيضا الأطعمة الحارة والمخللات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- يجب عدم تتناول الأطعمة المصنعة، كالبسطرمة واللانشون والجبنة الرومي، وكذلك عدم تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والتوابل بأنواعها.

- لعدم زيادة الوزن يجب أن تحرص السيدات على تناول الفاكهة في السحور لأنها بديل أمن السكريات وتعطي للجسم الفيتامينات التي يحتاجها، وكذلك تناول الخضراوات المليئة بالفيتامينات المفيدة للجسم مثل الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والجزر.

- تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

- يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تجنب العطش في أثناء الصيام.

- يوفر الفول الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة ويمنع العطش.

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