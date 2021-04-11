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الخارجية الأمريكية تحذر من "عواقب" في حال وقوع "اعتداء" روسي على أوكرانيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:48 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، من "عواقب" في حال وقوع "اعتداء" روسي على أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، قال الكرملين، إن إندلاع حرب أهلية في أوكرانيا غير مقبول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.

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وزارة الخارجيه اوكرانيا امريكا الخارجية الأمريكية اعتداء روسي

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