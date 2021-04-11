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احترف النصب 30 عاما.. وفاة الضابط المزيف داخل حجز قسم الجيزة

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فارق المتهم بانتحال صفة ضابط بجهة سيادية قرابة ثلاثة عقود، الحياة، اليوم الأحد، داخل حجز قسم شرطة الجيزة.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة كشفت عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وأن المتهم ويدعى "صلاح" -مريض بالسكر والضغط- شعر بحالة إعياء صباح اليوم قبل تريحله إلى النيابة.

وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين ليلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته.

البداية تعود إلى مطلع العام الجاري، إذ تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد المتهمين خلال تردده على السجل المدني بالجيزة، وبحوزته شهادات مزورة، وباقتياده إلى ديوان القسم، وسماع أقواله أفاد بتعاونه في تزوير هذه الأوراق مع رجل يعمل ضابطًا ويقيم في الجيزة.

أمرت نيابة الأموال العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية ومعرفة نشاط المتهم، والتوصل إلى عمليات التزوير التي قام بها، كما أمرت بإرسال الأوراق المضبوطة لقسم التزييف والتزوير بالطب الشرعي؛ لفحصها.

تحقيقات نيابة الأموال العامة، كشفت أن المتهم انتحل صفة ضابط منذ شبابه، للتقدم لخطبة زوجته الحالية، ومنذ تلك اللحظة مارس العديد من شهادات التزوير على مدار 30 عامًا، وأنجب خلال تلك الفترة 3 أبناء كبروا ودخلوا الجامعة وتخرجوا فيها، ولم يكتشف أي منهم أن والدهم نصاب.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم يبلغ من العمر 62 عامًا، وأنه نصاب محترف كون ثروة كبيرة من عمليات النصب والاحتيال، واشترى فيلا بمنطقة في الجيزة، أقام فيها هو وأسرته، وظل يوهمهم أنه ضابط، وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصورا له بالملابس الأميرية، ثم أقاموا له حفلا في أحد الكافيهات بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأشارت التحقيقات أن الصدفة أوقعت بالمتهم عندما راجعت الأجهزة الأمنية بعض الشهادات الجامعية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية بنطاق محل الضبط، وتبين أن "الضابط المزور" وراء العديد من عمليات التزوير بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات وسؤال المتهمين أمكن التوصل إلى هوية المتهم.

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