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السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ"متحرش الجامعة"، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض 3 قاصرات، بالحبس 8 سنوات فى أكثر من اتهام.

أحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم أحمد بسام زكي، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه بهتك عرض 3 فتيات، لم يبلغنّ 18 سنة، وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته المحرمة معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته المحرمة معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في وضع غير لائق في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضية التي كشفتها وسائل التواصل الاجتماعي واشته9رت إعلامية بٌضية «متحرش الجامعة»، ما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

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