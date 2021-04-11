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إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، رئيس حى الضواحى بإزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى، وشدد محافظ بورسعيد على منع أى أشكال للعشوائيات بهذه المنطقة والتى شهدت كبرى المشروعات القومية على رأسها الميناء البرى الجديد وأعمال تطوير الشوارع المحيطة بالميناء البرى، مشيرا أن المنطقة ستمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ولابد من تحقيق أفضل مستوى جمالى وحضارى بالمنطقة وإزالة اى اشغالات لا تليق بمستوى المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة مؤخرا.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بالضواحى ومحيط قناة الاتصال، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركة المسؤولة عن أعمال التطوير.


وشدد محافظ بورسعيد على استمرار متابعة أعمال التجميل والارتقاء بمستوى النظافة للمنطقة بداية من منطقة الحرفيين وحتى قناة الاتصال، لافتا لأهمية الطفرة التى شهدها حى الضواحى مؤخرا والذى سيصبح واجهة لبورسعيد أمام زائريها.
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد
إزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى ببورسعيد

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