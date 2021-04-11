تأييد أحكام السجن المشدد لـ31 إخوانيا في "اقتحام قسم شرطة سمالوط"

قضت محكمة النقض، فى ثاني جلساتها برفض الطعن المقدم من 31 متهما علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر باحكام تراوحت مابين السجن المشدد 3 سنوات وحتي المشدد15 عاما وذلك في «أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط» عقب فض رابعة والنهضة عام 2013.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المتشارين صلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وشعبان محمود وخالد الصاوى ومحمد فتحي ومحمد ثابت وائل عاشور ومحمد مهران وبسكرتاريه رجب علي واحمد عبد الفتاح.



وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في2015 بعد ان وجهت لهم عدد من التهم اهمها جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدا.