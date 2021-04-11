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تأييد أحكام السجن المشدد لـ31 إخوانيا في "اقتحام قسم شرطة سمالوط"
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:59 م
مـروة هيـكل
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قضت محكمة النقض، فى ثاني جلساتها برفض الطعن المقدم من 31 متهما علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر باحكام تراوحت مابين السجن المشدد 3 سنوات وحتي المشدد15 عاما وذلك في «أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط» عقب فض رابعة والنهضة عام 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المتشارين صلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وشعبان محمود وخالد الصاوى ومحمد فتحي ومحمد ثابت وائل عاشور ومحمد مهران وبسكرتاريه رجب علي واحمد عبد الفتاح.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في2015 بعد ان وجهت لهم عدد من التهم اهمها جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المتشارين صلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وشعبان محمود وخالد الصاوى ومحمد فتحي ومحمد ثابت وائل عاشور ومحمد مهران وبسكرتاريه رجب علي واحمد عبد الفتاح.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في2015 بعد ان وجهت لهم عدد من التهم اهمها جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمدا.
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