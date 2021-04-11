فلسطين تسجل 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الأحد، 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قطاع غزة سجل 1479 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وفي وقت سابق، أغلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءاً من الأربعاء وحتى إشعار آخر لمواجهة انتشار الفيروس.

وخففت الحكومة الفلسطينية، الإجراءات التي فرضتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الضفة الغربية، بعد تراجع حالات الإصابة.

وقررت الحكومة الفلسطينية، السماح للطلبة من الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى مدارسهم وأبقت على الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط.

وأشارت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل 295874 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3124 وفاة.