موعد مباراة الأهلي القادمة

أنهى النادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد في الجولة السادسة بالبطولة.





وحسم الأهلي تأهله رسمياً رفقة فريق سيمبا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره النصر القاهري في دور ال32 لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل بعد تأجيلها عدة مرات.





بينما سيعود الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق سموحة السكندري.





ويلتقى الأهلى مع سموحة يوم 21 أبريل الجارى ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة متأخرا ب6 نقاط عن فريق الزمالك متصدر الدوري برصيد 33 نقطة.



