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تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
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قال مدرب ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، يورغن كلوب، إنه يأمل أن يعزز الفوز على أستون فيلا الروح المعنوية للاعبي فريقه قبل مباراة العودة بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، أمام ريال مدريد الإسباني.

وهز المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد الشباك بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة ليعوض ليفربول تأخره ويحقق الفوز على ضيفه بعد تلقيه ست هزائم في ملعبه في الدوري.

وأمام ليفربول مهمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3-1 ذهابا في العاصمة الإسبانية الأسبوع الماضي.

وعن ذلك قال كلوب للصحافيين: "نحن بحاجة إلى أداء دون شائبة يوم الأربعاء، للحصول على فرصة" للتأهل لقبل النهائي.

وأضاف المدرب الألماني: "بالنظر إلى الأسلوب الذي لعبنا به وبالطريقة التي لعب بها ريال فإن التوقعات لا تبدو مبشرة لكن الأمر الجيد هو أن بوسعنا تقديم أداء أفضل، ريال سيكون منافساً صعباً هنا.. لكننا سنحاول".

وأشار كلوب أيضاً إلى أن الفوز الثالث على التوالي لفريقه في الدوري المحلي يمكن أن ينعش الروح المعنوية للاعبين وأنه سيسعى لاستغلال ذلك في مباراة الأربعاء.

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