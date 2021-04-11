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ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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رفض أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق إتهام فريق نادي الترجي التونسي بالتواطؤ مع مولودية الجزائر عقب تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات إذاعية قال ميدو أن البعض أكد لي أن مواجهة الترجي والمولودية لم يتم تقديم الكثير من الأداء المطلوب والفريقين لم يظهرا بالجدية الكافية".

وأضاف:" لا ألوم في هذا التوقيت سوى لاعبي نادي الزمالك خاصةً لأنهم أضاعوا فرصة التأهل عن تلك المجموعة خاصةً وأنه يعتبر الفريق الأقوى".

وأنهى ميدو:" من الملفترض أن يتم إستثمار هذا الأداء الجيد الذي ظهر في المبارتين الأخيرتين والتركيز على المشوار المحلي من أجل تعويض الجمهور بلقب الدوري المصري.

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