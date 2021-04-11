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امينة سر "السياحة بالبرلمان" توجه الشكر للسفير الإماراتي على جهوده في الترويج السياحي للأقصر

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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وجهت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الشكر للدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على جهوده من أجل الترويج السياحي لمعالم الأقصر بين سياح الأمارات وبلدان العالم العربي، والدعوة التي وجهها للسياح العرب لزيارة المدينة وآثارها.

وشددت " الشعولي " على أهمية السعي لتنفيذ الاتفاقيات المعنية بتفعيل السياحة البنية العربية، وما صدر من قرارات من قبل مجلس وزراء السياحة العرب، والجامعة العربية بهذا الشأن.

وعبرت النائبة، عن سعادتها بنجاح الزيارة التي قام سفير الإمارات الشقيقة للأقصر، والمقابلة المثمرة والمباحثات الجيدة التي جرت بينه وبين المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، ومشاركته في الإعلان عن الكشف الأثري الجديد لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس قرب معابد هابو الشهيرة في غرب المدينة، ومشاركته للدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، في رفع الستار عن تمثالين ضخمين زنتهما 50 طن بعد ان تم جمع قطهما المحطمة وترميمهما وإعادة تركيبهما بالواجهة الغربية لمعبد الأقصر الأثري.

ولفتت " الشعولي " إلي حرص السفير الإماراتي على نشر جولاته السياحة في معبد الأقصر ومتحف المدينة ومسجد وساحة سيدى أبو الحجاج الأقصري، وجولته بعربات الحنطور، وجولته النيلية ونشهرها عبر وسائل الإعلام، وتأكيده على جمال الأقصر وتنوع وجمال معالمها ودعوته لكل السياح العرب لزيارتها.

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