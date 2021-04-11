تحيا مصر: توزيع 20 ألف وجبة يوميا في رمضان (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن حملة "أبواب الخير" التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني للوصول لأكبر عدد من الأسر المستحقة بتوفير استعدادات شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية الجافة بالإضافة إلى البروتينات من الدواجن واللحوم.





وأضاف "مختار"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحملة تم إطلاقها نهاية شهر مارس لتوفير الاستعدادات بشكل مبكر، وتستهدف ما يقرب من 500 ألف أسرة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.



