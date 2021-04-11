عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد بعد حسم الكلاسيكو





تلقى لافريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ضربة موجعة جديدة عقب الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم أمس السبت بنتيجة 2-1 في الدوري الاسباني.





وذكر الريال في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت إصابة لوكاس فاسكيز الظهير الأيمن بإلتواء في الأربطة المتعامدة للركبة اليسرى.





ولم يكشف الملكي عن المدة التي سوف يحتاجها اللاعب من أجل التعافي من الإصابة التي سبق وأن تعرض لها في الوقت الذي قالت فيه صحيفة ماركا أن موسمه قد إنتهى بصورة فعلية.





وكان فاسكيز قد خرج مصابًا خلال الشوط الأول من المباراة التي نجح الملكي في الفوز بها أمام برشلونة بثنائية مقابل هدف ليتصدر على إثرها بطولة الدوري الاسباني.