المنيا في عين السيسي | 5 وزراء يزورون المنيا خلال 10 أيام ..الفجر ترصد أهم 20 تصريح خلال زيارتهم للمنيا



شهدت محافظة المنيا العديد من الزيارات الوزارية الهامة تلك الزيارات التي تنوعت ما بين: وزير الاوقاف والشباب والرياضة وزير النقل والمواصلات واخرهم الزراعة والانتاج الحربى، فلم يمر يومين على زيارة كل منهم لمحافظة عروس الصعيد.



حيث أستقبل اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ونائبة الدكتور محمد محمود أبو زيد كلا من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وأخرهم اليوم السبت السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.



الامر الذي يوكد لك أن المنيا تعد من ضمن المحافظات ذات أولوية لدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..الفجر خلال التقرير التالي يرصد لكم أهم تصريحات الـ 5 وزراء خلال زيارتهم لـ عروس الصعيد.



وزيرا الاوقاف والشباب والرياضة

ففي الثاني من شهر أبريل الجاري، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، مسجد الصحابة، بمنطقة مدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا.



تصريحات وزير الاوقاف

_مبادرة تطوير الريف المصري والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية هي تحول كبير في حياه المصريين.

_نحن هنا في المنيا تنطلق المبادرة في 5 مراكز وحوالي 192 قرية وهذا تأكيد على التنمية الشاملة.

_لابد من السعي للحصول على الرزق وهي دعوة الله عز وجل لنا وعلينا اتقان العمل وصناعته.

_ التحية لجيشنا الوطني الابي الذي يحمي ولا يبغي، وشرطتنا عيون مصر الساهرة.

_التنمية الشاملة لابد لها من قوة تحميها، فالاقتصاد لابد له من قوة تحميه والقوة تحتاج اقتصاد قوي يحميها والعلاقة بينهما طردية.

_أكد على رسالة الإسلام بالحفاظ على الوطن ونشر المفاهيم السليمة وغير المغلوطة للدين.

_أوصى بالأيتام وطالب بعدم المساس بحقوقهم.



وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الإنشائية المنتهية بنادي مغاغة الرياضي، والتي تضمنت ملعب خماسي، ومول تجاري، وحمام سباحة، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبني إداري للنادي، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.



تصريحات وزير الشباب والرياضة



_تم الانتهاء من أعمال تطوير 160 مركز شباب علي مستوي المحافظة

_ تطوير 16 مشروع تطوير عام.

_أعمال التطوير الإنشائية المنتهية بنادي مغاغة الرياضي بتكلفة تصل إلي 6 مليون جنيه

_أعمال التطوير بنادي مغاغة هو نموذج مشرف لحق الإنتفاع ومشاركة القطاع الخاص بشكل محوكم

_ مثنيًا علي الجهود المبذولة والتعاون المستمر من قبل محافظ المنيا، وأعضاء مجلسي النواب، لخدمة أهالي المحافظة.



وزير النقل كامل الوزير



استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا في الثالث من شهر أبريل الجاري، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في إطار تفقد الوزير لمحطة السكة الحديد وورش الإضافية، كما سيلتقي الوزير بالسائقين والعاملين بها.



رصدت "الفجر " أهم 10 تصريحات صرح بها المهندس كامل وزير النقل والمواصلات خلال زيارته لمحطة سكة حديد المنيا.



10 تصريحات صرح بها المهندس كامل الوزير



_ لا مكان لأي موظف أو عامل مقصر في عمله.

_تطوير مرفق السكة الحديد في مصر عامة الصعيد خاصة واجب علينا.

_لو شفت بياع في القطر مش هسيبه.

_لابد من الاهتمام بالمنظر الحضاري لمحطات الصعيد.

_ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة أو داخل القطارات.

_ضرورة تجديد أية أرصفة متهالكة بالرفع تقرير بالتجديد.

_ عدم تخريد العربات القابلة للإصلاح.

_ أناشد أهلينا بضرورة التحمل حتى نستطيع تقديم وتوفير كافة الخدمات لهم.

_عدم التعجل في الوصول "في التأني السلامة".

_خفضنا سرعة القطارات حفاظًا على سلامة أهلنا.



وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، المركز النموذجي لتجميع الألبان، بمركز أبو قرقاص، والذي يأتي ضمن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية".



عرف وزيرا الزراعة والانتاج الحربي المركز النموذجي لتجميع الألبان مؤكدين:

_المركز النموذجي لتجميع الألبان تصل التكلفة الإجمالية للمركز من 5 إلى 6 مليون جنيه تقريبا



_الطاقة الاستيعابية لمركز تجميع اللبان النموذجي بأبو قرقاص 10طن لبن يوميا ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طنا



_يمتلك وحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن



_المركز مزود بغرفة تعقيم وتغيير الملابس خاصة بالعاملين بالمركز



_ معمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن



_مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 أطنان الساعة ومزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن



_وحدة استقبال الألبان مزودة بميزان حساس ديجيتال لمعرفة وزن كميات اللبن الموردة للمركز



_لدية مولد كهرباء ديزل بالسولار انتاج مصانع الإنتاج الحربي بقدرة 150 ك وات احتياطي



_يحتوى على مبادل حراري لتبادل اللبن المورد مع الماء البارد



_يمتلك وحدة محاسبة خاصه مزودة بجهاز حاسب آلي لمعرفة حسابات المركز وإدارة المشروع.