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زمالك 99 يحتفل بالفوز بدوري الجمهورية
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:20 م
محمد زكي
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احتفل
لاعبو فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999، بحصد لقب بطولة
الجمهورية لموسم 2020-2021.
وخسر
الفريق من الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن
منافسات الجولة التاسعة والأخيرة للبطولة.
واحتفل
اللاعبون داخل الملعب عقب إعلان حكم اللقاء صافرة النهاية، واستمرت الاحتفالات
داخل غرف خلع الملابس.
ويحتل
الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بفارق هدفين عن الأهلي
صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
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