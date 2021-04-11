



الآن.. صرف حساب المواطن دفعة شهر ابريل 2021 ورابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة 41





صرف حساب المواطن دفعة شهر ابريل 2021، يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر ابريل 2021، وهي الدفعة رقم 41، حيث أنه من المفترض أن يتم صرف كل دفعة في يوم 10 من الشهر الميلادي، ولم يتم صرفها اليوم، لذلك يتساءل الكثير من مستحقي الدعم عن موعد صرفه، كما أن البعض الآخر يرغب في التعرف على كيفية الاستعلام عن أهلية هذا الدعم، وإليكم جيمع التفاصيل في الفقرات القادمة، تابعوا معنا.





موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر ابريل 2021

تزايدت عمليات البحث عن صرف حساب المواطن دفعة شهر ابريل 2021، حيث كان من المفترض أن يتم صرفه في اليوم العاشر من هذا الشهر، وقد أوضح المسؤولون عن الدعم أنه سوف يتم صرف الدفعة الواحدة والاربعون اليوم بمشيئة الله، ولم يفصلنا عن موعد إيداع الدعم شئ، وذلك لأن اليوم العاشر من هذا الشهر قد وافق يوم السبت وهو اجازة رسمية.





وقد أوضح المسؤولون قبل ذلك أنه إذا وافق يوم 10 من الشهر الميلادي يوم اجازة رسمية، سوف يتم تحديد اليوم التالي له ليكون موعد الصرف، وإليكم في الفقرة القادمة رابط الاستعلام عن أهلية الدعم.





رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكنكم الاستعلام عن أهلية الدفعة ال41 من الدعم عن طريق اتباع تلك الخطوات:-





- يجب في البداية زيارة موقع حساب المواطن.

- ثم النقر على استعلام عن الدفعة 41.

- ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي الخاص به.

- ويقوم بكتابة رمز التحقق.

- واخيرا يضغط المواطن على استعلام.





يتم تقديم هذا الدعم للأسر المحتاجة، ويتم استقبال طلبات المتقدمين على ذلك الدعم وقبولها وفقا لبعض الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم.



