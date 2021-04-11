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هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا فريق الإنتاج الحربي في تمام الخامسة مساء على ملعب استاد السويس الرياضي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.
 
وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبدالله محمود - أحمد محسن.

خط الوسط: توني -  كوامي بونسو - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :
 محمود شكري - وليد عبد المنعم - رجب عمران - شريف دابو - ونيفول كوبينا- فابريس نجاه - محمود نبيل - ضياء قنديل - شادي حسين.

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