محمد صلاح العزب: "النمر" يتاول خبايا صناعة الدهب غير الشرعية والصراعات في الصاغة



أكد الكاتب محمد صلاح العزب أن مسلسله الجديد "النمر" الذى يتعاون فيه مع النجم محمد إمام والمقرر عرضه في شهر رمضان، على قناة الحياة في مصر وقناة أبو ظبى في الخليج ومنصتى watch it و شاهد vip، يعتمد على الدراما الاجتماعية التي تغلب عليها الأكشن.



وأشار العزب في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن أحداث المسلسل تدور في منطقة الصاغة والصراعات ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة لافتاً أن العمل عن خبايا صناعة الذهب من نواحي مختلفة سواء الشرعية وغير الشرعية، والتنقيب عن الدهب غير الشرعي وتجارة الألماس غير الشرعية.



وتابع العزب أن محمد إمام يجسد في "النمر" دور صعيدى لأول مرة في حياته، وأنه الوحيد الذى يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، موضحاً أن إمام عمل كثيراً على الشخصية قبل بدء التصوير لاسيما لتحدثه بلهجة صعيدية مختلفة عن باقى الابطال إضافة إلى تضمن العمل العديد من مشاهد الاكشن التي تدرب عليها امام بشكل مميز.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.