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رئيس "النواب" يوجه الشكر للحكومة للاستجابة لمطالب تطعيم الأعضاء

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، توجيه الشكر للحكومة الممثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للاستجابة لمطالب أعضاء البرلمان بالتطعيم بلقاح كورونا.

وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "نوجه خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ووزير شئون المجلس النيابية ووزيرة الصحة"، متابعًا: "بإذن الله يكتمل التطعيم لجميع حضراتكم".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 - 2020.

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