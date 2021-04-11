Advertisements

وزير البترول والثروة المعدنية يتفقد محطة ضواغط الغاز بدهشور

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
شريف بدر
Advertisements
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع محطة ضواغط غاز دهشور التى تعمل على تأمين استهلاك الغاز الطبيعى كوقود لجنوب مصر فى ظل خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تستهدف زيادة الاستثمارات بالصعيد، حيث تعد المحطة واحدة من أهم التسهيلات بالشبكة القومية للغازات الطبيعية والبوابة الرئيسية لشريان الطاقة لجنوب الوادى.

وأكد الوزير على الاستمرار فى تطوير وتحديث الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شرياناً حيوياً يدعم جهود الدولة فى التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالسوق المحلى والمشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ومواكبة خطة التنمية المستدامة وزيادة جذب الاستثمارات ، مشيراً إلى أهمية تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة بمحطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور ضمن الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشبكة القومية ، ووجه بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى يعمل على زيادة كفاءة المحطة بأكثر من ثلثى الطاقة الحالية لها من خلال إضافة وحدتين جديدتين بسعة إجمالية إضافية حوالى 18 مليون متر مكعب غاز يومياً ليبلغ إجمالى قدرة المحطة حوالى ٤٦ مليون متر مكعب غاز يومياً ، حيث توفر المحطة مرونة كبرى فى تشغيل الشبكة القومية التى تمثل ركيزة مهمة في البنية الأساسية فضلاً عن توافر الكفاءات من الكوادر البشرية لمصر التي تدعم تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بالإضافة الى الاستمرار في تأمين إمدادات الغاز للمواطنين والقطاع الصناعى ومشروعات التنمية بصعيد مصر.
وخلال افتتاح المبنى الإدارى الجديد بالمنطقة أشار الملا إلى أنه من المخطط إنشاء مركز تحكم جديد تبادلى للشبكة على غرار مركز التحكم الرئيسى "الناتا" ، مثمناً دور تلك الأصول وأهميتها فى توفير مرونة أكبر فى تشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وأشاد بأعمال التطوير بالمنطقة ، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار الملا إلى أن محطة ضواغط الغازات التابعة للشركة المصرية للغازات الطبيعية" جاسكو" من المشروعات الرائدة فى المنطقة اقتصادياً وبيئياً وخدمياً،خاصة مع تنفيذ النظام الجديد لرفع كفاءة الطاقة بالمحطة والذى يعتمد على إعادة استغلال الحرارة الناتجة عن التوربينات الغازية الأربعة الحالية وكذلك الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية الجديدة .
وأشاد الوزير بالدور الحيوى لشركة جاسكو فى إدارة الشبكة وتأمين إمدادات الغاز على مستوى الجمهورية ومواكبتها استراتيجية تحديث وتطوير قطاع البترول التى يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار ، خاصة مع التوسع الكبير الذى يشهده استخدام الغاز الطبيعى كمصدر طاقة رئيسى .
من جانبه أوضح المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو أن مشروعات الشبكة القومية للغازات الطبيعية تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى إطار استراتيجية الوزارة للتحديث والتطوير وفى ظل التوسع الحالى فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود فى السوق المحلى ، مشيراً إلى أن المحطة الحالية بها 4 توربينات ضغط وأن المحطة التى أنشئت لتأمين تزويد الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى ومحطات الطاقة فى صعيد مصر للمساهمة فى خطة الدولة لتنمية منطقة الصعيد تشهد تنفيذ مشروع جديد لإضافة وحدتى توربينتى ضغط جديدتين وتزويدهما بوحدات تعمل على تحويل عادم التوربينات لطاقة كهربائية فى اطار الالتزام باستراتيجية الوزارة وخطط الدولة لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وزيادة كفاءة الطاقة .
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبيه للتخطيط والمشروعات والعمليات والشبكات المهندس أحمد محمود والمهندس ياسين محمد والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .

أخبار تهمك

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهة نارية منتظرة.. تعرف على خصم الأهلي في ربع نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يهرب من جحيم موسيماني ويقرر الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطرد 3 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل بسبب موسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد بعد حسم الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من تريزيجيه بعد الإصابة بالرباط الصليبي

منذ ساعة و 23 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

تعليق قوي من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

08:18 م

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

12:04 م

عاجل.. رسالة من "السيسي" إلى نظيره الأردني بمناسبة مئوية بلاده

03:11 م

عاجل.. إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

01:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»