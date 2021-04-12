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أبرزها الموازنة العامة.. رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة (انفوجراف)
الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:42 ص
إعداد / دينا عبد الستار
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، 6 مشروعات قوانين للجان المختصة.
وجاءت كالتالي:
1- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021- 2022.
2- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 -2022.
3- مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروع .
4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي .
5- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم بيوت الخبرة أمام جهات القضاء.
6- مشروع قانون بشأن قانون المجلس القومي للسكان.
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