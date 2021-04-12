أبرزها الموازنة العامة.. رئيس "النواب" يحيل 6 مشروعات قوانين للجان المختصة (انفوجراف)

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الأحد، 6 مشروعات قوانين للجان المختصة.





وجاءت كالتالي:

1- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021- 2022.





2- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021 -2022.





3- مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 مشروع .





4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي .





5- مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم بيوت الخبرة أمام جهات القضاء.



